Вышедший на свободу заключенный возвращается домой, где его снова ждет криминальный мир и люди, мечтающие отомстить за то, что он когда-то совершил. Закрученный триллер с Люком Эвансом, Алексом Петтифером и Рори Калкиным.



16 лет назад Адам убил человека и теперь возвращается в родные места после продолжительного заключения. Однако его бывшая девушка Донна не хочет иметь с ним ничего общего и запрещает общаться с их сыном Джимми. И все же Адам пытается сблизиться с парнем, не раскрывая при этом, кто он такой. Тем временем местный криминальный авторитет Лефф старается посвятить в семейный бизнес племянника Майка, который мечтает играть музыку. А где-то поблизости Илай, брат убитого Адамом человека, копит злость, подначиваемый собственной матерью.



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