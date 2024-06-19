Пять фунтов искупления
Wink
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Пять фунтов искупления
7.82024, 5lbs of Pressure
Мелодрама, Триллер102 мин18+
После долгих лет в тюрьме Адам пытается наладить отношения с сыном, но грехи прошлого вновь настигают героя. Брутальный экшен с Люком Эвансом

Пять фунтов искупления (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Вышедший на свободу заключенный возвращается домой, где его снова ждет криминальный мир и люди, мечтающие отомстить за то, что он когда-то совершил. Закрученный триллер с Люком Эвансом, Алексом Петтифером и Рори Калкиным.

16 лет назад Адам убил человека и теперь возвращается в родные места после продолжительного заключения. Однако его бывшая девушка Донна не хочет иметь с ним ничего общего и запрещает общаться с их сыном Джимми. И все же Адам пытается сблизиться с парнем, не раскрывая при этом, кто он такой. Тем временем местный криминальный авторитет Лефф старается посвятить в семейный бизнес племянника Майка, который мечтает играть музыку. А где-то поблизости Илай, брат убитого Адамом человека, копит злость, подначиваемый собственной матерью.

Что произойдет, когда пути героев пересекутся, а напряжение достигнет своего апогея, расскажет «Пять фунтов искупления» — фильм 2024 смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb