Пять фунтов искупления (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Вышедший на свободу заключенный возвращается домой, где его снова ждет криминальный мир и люди, мечтающие отомстить за то, что он когда-то совершил. Закрученный триллер с Люком Эвансом, Алексом Петтифером и Рори Калкиным.
16 лет назад Адам убил человека и теперь возвращается в родные места после продолжительного заключения. Однако его бывшая девушка Донна не хочет иметь с ним ничего общего и запрещает общаться с их сыном Джимми. И все же Адам пытается сблизиться с парнем, не раскрывая при этом, кто он такой. Тем временем местный криминальный авторитет Лефф старается посвятить в семейный бизнес племянника Майка, который мечтает играть музыку. А где-то поблизости Илай, брат убитого Адамом человека, копит злость, подначиваемый собственной матерью.
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Рейтинг
- ФЭРежиссёр
Фил
Эллокко
- Актёр
Люк
Эванс
- РКАктёр
Рори
Калкин
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- РПАктёр
Руди
Панкоу
- СЛАктриса
Стефани
Леонидас
- СШАктриса
Саванна
Штейн
- ЗВАктёр
Зак
Вайнштейн
- ОКАктриса
Оливия
Карратерс
- ЛБАктриса
Лоррэйн
Барроуз
- ДСАктриса
Джули
Серда
- ФЭСценарист
Фил
Эллокко
- ЗВПродюсер
Зак
Вайнштейн
- ДБПродюсер
Доминик
Бёрнс
- ЛМХудожник
Лэнс
Миллиган