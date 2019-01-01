Мидуэй (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

После внезапной атаки японцев на Пeрл-Харбор сохранявшие нейтралитет США вступают во Вторую мировую. По расчетам сотрудника разведки Эдвина Т. Лэйтона, следующий удар Япония нанесет по базе Мидуэй. Американцы начинают подготовку к битве, которая во многом повлияет на ход войны.



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