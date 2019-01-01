Мидуэй (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Midway
Военные, Исторические132 мин18+
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Сюжет
После внезапной атаки японцев на Пeрл-Харбор сохранявшие нейтралитет США вступают во Вторую мировую. По расчетам сотрудника разведки Эдвина Т. Лэйтона, следующий удар Япония нанесет по базе Мидуэй. Американцы начинают подготовку к битве, которая во многом повлияет на ход войны.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Мэнди
Мур
- ЛКАктёр
Люк
Клайнтенк
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актёр
Киан
Джонсон
- Актёр
Ник
Джонас
- УТСценарист
Уэс
Тук
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- ЦЖПродюсер
Цуй
Жуй
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- КСХудожник
Кристиан
Снелл
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- РБОператор
Роберт
Баумгартнер
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер
- ТВКомпозитор
Томас
Ванкер