Мидуэй
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Мидуэй

Мидуэй (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Midway
Военные, Исторические132 мин18+

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Сюжет

После внезапной атаки японцев на Пeрл-Харбор сохранявшие нейтралитет США вступают во Вторую мировую. По расчетам сотрудника разведки Эдвина Т. Лэйтона, следующий удар Япония нанесет по базе Мидуэй. Американцы начинают подготовку к битве, которая во многом повлияет на ход войны.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мидуэй»

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