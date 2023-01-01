Биография

Эд Скрейн — британский актер и музыкант, режиссер, сценарист. Родился в Лондоне 29 марта 1983 года. Выпускник Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. В юности занимался плаванием. Читает рэп. Первые альбомы выпустил в 2004 году. Эд Скрейн дебютировал на экране в 2012 году. Он появился в эпизодических ролях сразу в трех полнометражных картинах: «Свинтус», «Неблагоприятные кварталы» и «Летучий отряд Скотланд-Ярда». Стал известен благодаря роли харизматичного наемника в эпической фантастической драме «Игра престолов». В 2015 году появился в сериале «Викинги». Поклонникам известен по кинофильмам «Убей своих друзей», «Перевозчик: Наследие» и по роли Аякса в супергеройском боевике «Дэдпул». Также снимался в картинах «Невидимка», «Алита: Боевой ангел», «Малефисента: Владычица тьмы», «Я был знаменит», «Мятежная Луна: Дитя огня». На актерской карьере не останавливается. В 2018 году написал сценарий короткометражки Little River Run, продюсировал ленту Boys will be Boys 2021 года.