Фильм Викинги (2014)

Выжившие в шторме викинги борются за свободу. Исторический боевик об опасном пути домой.



Отряд викингов после сокрушительного шторма оказывается выброшенным на побережье вражеской земли. Местный правитель приказывает уничтожить чужаков и отправляет за ними самых кровожадных головорезов из племени. Чтобы попробовать спастись, викингам необходимо найти на Альбе поселение своего клана прежде, чем до них доберутся преследователи. Впереди их ждет опасный путь через вражеские земли, на которых они никогда не были. Смогут ли викинги обхитрить местных жителей и живыми добраться до собственных земель?



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