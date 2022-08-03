Патрик
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Патрик

Патрик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.02018, Patrick
Комедия90 мин12+

О фильме

Саре за тридцать, ее личная жизнь не ладится, да и в работе девушка звезд с неба не хватает. Вдобавок ко всему героине приходится терпеть издевки родственников, которые пророчат ей одинокую старость. Сара чувствует себя полной неудачницей, как вдруг в ее жизни появляется очаровательный мопс.

Страна
Великобритания, США, Бельгия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патрик»