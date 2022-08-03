Патрик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Саре за тридцать, ее личная жизнь не ладится, да и в работе девушка звезд с неба не хватает. Вдобавок ко всему героине приходится терпеть издевки родственников, которые пророчат ей одинокую старость. Сара чувствует себя полной неудачницей, как вдруг в ее жизни появляется очаровательный мопс.

