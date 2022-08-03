Патрик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Саре за тридцать, ее личная жизнь не ладится, да и в работе девушка звезд с неба не хватает. Вдобавок ко всему героине приходится терпеть издевки родственников, которые пророчат ей одинокую старость. Сара чувствует себя полной неудачницей, как вдруг в ее жизни появляется очаровательный мопс.
СтранаВеликобритания, США, Бельгия
ЖанрКомедия
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Мэнди
Флетчер
- Актриса
Битти
Эдмондсон
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Том
Беннетт
- СФАктёр
Сэм
Флетчер
- Актёр
Руперт
Холидэй-Эванс
- ЭКАктриса
Энн
Квинсберри
- ДЛАктёр
Джейсон
Льюис
- ККАктриса
Катажина
Колечек
- ППАктриса
Патриция
Поттер
- БРАктёр
Бен
Родди
- ПдСценарист
Пол
де Воз
- Сценарист
Мэнди
Флетчер
- ПдПродюсер
Пол
де Воз
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- МПКомпозитор
Майкл
Прайс