Биография

Киан Джонсон — американский актер. Родился в Боулдере 25 октября 1996 года. Киан имеет английские, чилийские и мексиканские корни. Мальчик учился на дому, занимался танцами и интересовался искусством кино. После переезда в Чикаго Джонсон встретил кастинг-директора, по совету которого решил попробовать силы в актерстве. Так семья Киана оказалась в Лос-Анджелесе, где парень развивал актерские навыки и изучал драматическое искусство. В 2012 он снялся в телесериале и положил начало своей кинокарьере. Киан Джонсон сыграл в сериалах «Их перепутали в роддоме», «Нэшвилл», «Фостеры», «Дурная слава», «Эйфория», «Джо Пикетт», «Уэйко: Последствия» и фильмах «Город головорезов», «Мидуэй», «Алита: Боевой ангел».