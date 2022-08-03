Мы призываем тьму
Wink
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Мы призываем тьму
7.12019, We Summon the Darkness
Ужасы, Триллер86 мин18+

Мы призываем тьму (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

1988 год, штат Индиана. Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, а популярный проповедник - о тлетворном влиянии хеви-метала на молодeжь, три подружки приезжают на концерт тяжeлой музыки. Там девушки знакомятся с тремя парнями, и вот уже весeлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы призываем тьму»