Мы призываем тьму (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

1988 год, штат Индиана. Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, а популярный проповедник - о тлетворном влиянии хеви-метала на молодeжь, три подружки приезжают на концерт тяжeлой музыки. Там девушки знакомятся с тремя парнями, и вот уже весeлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.

