Мы призываем тьму (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
1988 год, штат Индиана. Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, а популярный проповедник - о тлетворном влиянии хеви-метала на молодeжь, три подружки приезжают на концерт тяжeлой музыки. Там девушки знакомятся с тремя парнями, и вот уже весeлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
Мейерс
- Актриса
Александра
Даддарио
- МХАктриса
Мэдди
Хассон
- ЭФАктриса
Эми
Форсайт
- Актёр
Киан
Джонсон
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- ОСАктёр
Остин
Свифт
- ЭМАктриса
Элисон
Макэти
- ТБАктёр
Тэннер
Бирд
- ЭААктёр
Эрик
Атхавале
- АТСценарист
Алан
Трезза
- АХАктриса дубляжа
Антонина
Хижняк
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Скорик
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир