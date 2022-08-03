Город головорезов (фильм, 2020) смотреть онлайн

2005 год. Четверо друзей возвращаются в разрушенный и пострадавший от урагана Катрина девятый округ Нового Орлеана. Очень скоро они осознают, что теперь у них могут возникнуть сложности с работой. Поэтому им ничего не остаeтся, как обратиться за помощью к местному гангстеру, который нанимает их для совершения ограбления казино прямо в центре города.

