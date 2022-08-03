Город головорезов (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Cut Throat City
Боевик, Триллер118 мин18+
Город головорезов (фильм, 2020)
О фильме
2005 год. Четверо друзей возвращаются в разрушенный и пострадавший от урагана Катрина девятый округ Нового Орлеана. Очень скоро они осознают, что теперь у них могут возникнуть сложности с работой. Поэтому им ничего не остаeтся, как обратиться за помощью к местному гангстеру, который нанимает их для совершения ограбления казино прямо в центре города.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ШМАктёр
Шамеик
Мур
- ДШАктёр
Деметриус
Шипп мл.
- ДУАктёр
Дензел
Уитакер
- Актёр
Киан
Джонсон
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- ТАктёр
Ти-Ай
- Актёр
Терренс
Ховард
- РМАктёр
Роб
Морган
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Итан
Хоук
- ПКСценарист
Пол
Кушири
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- КТПродюсер
Кайл
Текиела
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДДМонтажёр
Джо
Д’Аугустине
- ДХКомпозитор
Дхани
Харрисон