Актёры и съёмочная группа фильма «Город головорезов»

Актёры

Шамеик Мур

Шамеик Мур

Shameik Moore
АктёрBlink
Деметриус Шипп мл.

Деметриус Шипп мл.

Demetrius Shipp Jr.
АктёрMiracle
Дензел Уитакер

Дензел Уитакер

Denzel Whitaker
АктёрAndre
Киан Джонсон

Киан Джонсон

Keean Johnson
АктёрJunior
Кэт Грэм

Кэт Грэм

Kat Graham
АктрисаDemyra
Ти-Ай

Ти-Ай

Tip «T.I.» Harris
АктёрLorenzo 'Cousin' Bass (в титрах: Tip 'T.I.' Harris)
Терренс Ховард

Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрThe Saint
Роб Морган

Роб Морган

Rob Morgan
АктёрCourtney
Эйса Гонсалес

Эйса Гонсалес

Eiza González
АктрисаLucinda Benoit
Итан Хоук

Итан Хоук

Ethan Hawke
АктёрJackson Symms

Сценаристы

Пол Кушири

Пол Кушири

P.G. Cuschieri
Сценарист

Продюсеры

Майкл Мендельсон

Майкл Мендельсон

Michael Mendelsohn
Продюсер
Кайл Текиела

Кайл Текиела

Kyle Tekiela
Продюсер
Натаниель Болотин

Натаниель Болотин

Nathaniel Bolotin
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Глушенков

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Антон Колесников

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Джо Д’Аугустине

Джо Д’Аугустине

Joe D'Augustine
Монтажёр

Композиторы

Дхани Харрисон

Дхани Харрисон

Dhani Harrison
Композитор