Биография

Ник Джонас — американский актер, музыкант, певец, композитор и продюсер. Лучший певец 2015 года по версии Kids Choice Awards. Родился в Далласе 16 сентября 1992 года. Отец Ника — музыкант и композитор, мать — певица. У певца есть трое братьев. С двумя из них Ник впоследствии создал музыкальную группу Jonas Brothers. С детства он красиво пел, обладал музыкальным слухом и артистичностью. Однажды его заметил агент, и вскоре Ник играл на Бродвее, пел на радио и писал песни по контракту со звукозаписывающим лейблом. В составе группы вместе с братьями выпустил пять альбомов. После чего Jonas Brothers перестали выступать, а Ник начал сольную карьеру. Он также снимался в кино и был в жюри американского «Голоса». В фильмографии Ника Джонаса есть музыкальные видеопроекты, сериалы, художественные фильмы. Музыкант сыграл в сериалах «Ханна Монтана», «Братья Джонас», «Гавайи 5.0», «Последний настоящий мужчина», «Жизнь как шоу», «Королевство», «Королевы крика», «Тревожный звонок». Фильмы с его участием — «Ночь в музее — 2», «Осторожнее с желаниями», «Козёл», «Джуманджи: Зов джунглей», «Поступь хаоса», «Люби снова».