Биография

Американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер, художник и монтажер немецкого происхождения. Признанный мастер фантастики. Широко известен благодаря работе над фильмами: «Послезавтра» (2004), «2012» (2009), «День независимости» (1996) и многим другим картинам. Родился 10 октября 1955 года в Штутгарте (Германия). Родители Роланда Эммериха были состоятельными предпринимателями. После окончания школы будущий режиссер успел попробовать себя в сфере рекламы, но по прошествии трех лет решил поступить в Мюнхенскую киношколу. Его дипломный фильм «Бегство во вселенную» (1982) стал самым дорогим для студенческого кино. На его создание было потрачено более миллиона немецких марок, а права на прокат картины выкупили в 20-ти странах. Столь ранний успех стал отличным трамплином для молодого режиссера. Вскоре в Германии вышло еще несколько успешных фильмов Роланда Эммериха. Растущая популярность позволила ему дебютировать в Голливуде с фильмом, получившим статус культового, – «Универсальный солдат» (1992). В своих работах Роланд Эммерих предпочитает поднимать тему борьбы человечества с общей угрозой – природными катаклизмами, инопланетянами и прочим. В 1996-м году получил премию «Сатурн» за лучшую режиссуру («День независимости»).