Универсальный солдат
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Универсальный солдат

Универсальный солдат (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

9.31992, Universal Soldier
Фантастика, Боевики99 мин16+

Сюжет

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат - Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде - спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный солдат»

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