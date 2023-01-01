Универсальный солдат (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат - Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде - спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).



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