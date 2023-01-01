Универсальный солдат (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
9.31992, Universal Soldier
Фантастика, Боевики99 мин16+
Сюжет
Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат - Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде - спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ЭУАктриса
Элли
Уокер
- ЭОАктёр
Эд
О’Росс
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- Актёр
Леон
Риппи
- ТУАктёр
Тико
Уэллс
- РМАктёр
Ральф
Мёллер
- РТАктёр
Роберт
Требор
- ДДАктёр
Джин
Дэвис
- КЛСценарист
Кристофер
Лейтч
- Сценарист
Дин
Девлин
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- АШПродюсер
Аллен
Шапиро
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- ВГАктриса дубляжа
Валентина
Гришок�ина
- НКХудожник
Нельсон
Коутс
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- КФКомпозитор
Кристофер
Франке