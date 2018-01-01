Биография

Леон Риппи – актер, родился 30 октября 1949 года в Рок Хилл (США, Южная Каролина). Преимущественно известен как характерный актер, снимающийся в драматических ролях. Творческий путь актера начинался с работы в небольших театрах (участвовал в более чем 70 театральных постановках). Кроме этого, Леон Риппи учредил и некоторое время возглавлял две театральные компании, занимался балетом, работал в цирке и на ранчо. С 1983 года появляются роли Леона Риппи в кино и телепостановках. В 2007 актер был номинирован на Премию гильдии кинокритиков США. Первое появление актера на экране – малоизвестное телешоу «Шерифы» (1983). Первый успех принесли Леону Риппи фильмы Роланда Эммериха: «Луна-44» (1990), «Универсальный солдат» (1992), «Звездные врата» (1994), «Тринадцатый этаж» (1999), «Патриот» (2000). Среди других известных фильмов и сериалов с участием актера – «Звездный путь: следующее поколение» (эпизод «Нейтральная зона»), «Крутой Уокер», «Квантовый скачок», «Цветы лиловых полей», «Второй шанс», «11.22.63», «Жизнь Дэвида Гейла», «Дэдвуд», «Одинокий рейнджер», «Под куполом», «Черный список», «Алькатрас» – в общей сложности более 60 кино- и телеролей.