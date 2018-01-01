Максимальное ускорение (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Maximum Overdrive
Ужасы, Фантастика93 мин16+
О фильме
Когда комета Ри-М проходит через орбиту Земли и задевает ее своим хвостом, происходит глобальная катастрофа. Перестают качать насосы, выходят из строя компьютеры, электрические ножи режут домохозяек, а газонокосилки косят людей как траву. Внезапно ожившие машины из лучших друзей человека превращаются в его злейших врагов, жаждущих человеческой крови. Особенно безжалостно ведут себя огромные грузовики, давящие всех на своем пути.
Горстка людей во главе с Билли Робинсоном , укрывшись от стаи взбесившихся грузовиков в здании бензозаправочной станции, готовится дать последний бой взбунтовавшимся машинам…
- Режиссёр
Стивен
Кинг
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- ЛХАктриса
Лора
Хэррингтон
- ЯСАктриса
Ярдли
Смит
- ДШАктёр
Джон
Шорт
- ЭМАктриса
Эллен
МакЭлдафф
- ДКАктёр
Дж.
К. Куин
- КМАктёр
Кристофер
Мёрни
- ХГАктёр
Холтер
Грэм
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ПМАктёр
Пэт
Миллер
- ДКАктёр
Джек
Кэннон
- ДБАктёр
Джон
Бресингтон
- ДДАктёр
Дж.
Дон Фергюсон
- Актёр
Леон
Риппи
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- ДЛПродюсер
Дон
Левин
- МСПродюсер
Милтон
Суботски
- ИАМонтажёр
Ивэн
А. Лоттман
- АНОператор
Армандо
Наннуцци