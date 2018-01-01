Максимальное ускорение
Wink
Фильмы
Максимальное ускорение

Максимальное ускорение (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Maximum Overdrive
Ужасы, Фантастика93 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Когда комета Ри-М проходит через орбиту Земли и задевает ее своим хвостом, происходит глобальная катастрофа. Перестают качать насосы, выходят из строя компьютеры, электрические ножи режут домохозяек, а газонокосилки косят людей как траву. Внезапно ожившие машины из лучших друзей человека превращаются в его злейших врагов, жаждущих человеческой крови. Особенно безжалостно ведут себя огромные грузовики, давящие всех на своем пути.

Горстка людей во главе с Билли Робинсоном , укрывшись от стаи взбесившихся грузовиков в здании бензозаправочной станции, готовится дать последний бой взбунтовавшимся машинам…

Максимальное ускорение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Максимальное ускорение»