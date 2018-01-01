Максимальное ускорение (фильм, 1986) смотреть онлайн

Когда комета Ри-М проходит через орбиту Земли и задевает ее своим хвостом, происходит глобальная катастрофа. Перестают качать насосы, выходят из строя компьютеры, электрические ножи режут домохозяек, а газонокосилки косят людей как траву. Внезапно ожившие машины из лучших друзей человека превращаются в его злейших врагов, жаждущих человеческой крови. Особенно безжалостно ведут себя огромные грузовики, давящие всех на своем пути.



Горстка людей во главе с Билли Робинсоном , укрывшись от стаи взбесившихся грузовиков в здании бензозаправочной станции, готовится дать последний бой взбунтовавшимся машинам…



Максимальное ускорение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.