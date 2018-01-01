Wink
Максимальное ускорение
Актёры и съёмочная группа фильма «Максимальное ускорение»

Режиссёры

Стивен Кинг

Stephen King
Режиссёр

Актёры

Эмилио Эстевес

Emilio Estevez
АктёрBill Robinson
Пэт Хингл

Pat Hingle
АктёрHendershot
Лора Хэррингтон

Laura Harrington
АктрисаBrett
Ярдли Смит

Yeardley Smith
АктрисаConnie
Джон Шорт

John Short
АктёрCurt
Эллен МакЭлдафф

Ellen McElduff
АктрисаWanda June
Дж. К. Куин

J.C. Quinn
АктёрDuncan
Кристофер Мёрни

Christopher Murney
АктёрCamp Loman
Холтер Грэм

Holter Graham
АктёрDeke
Фрэнки Фэйзон

Frankie Faison
АктёрHandy
Пэт Миллер

Pat Miller
АктёрJoe
Джек Кэннон

Jack Canon
АктёрMax
Джон Бресингтон

John Brasington
АктёрLeo
Дж. Дон Фергюсон

J. Don Ferguson
АктёрAndy
Леон Риппи

Leon Rippy
АктёрBrad

Сценаристы

Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер
Марта Де Лаурентис

Martha De Laurentiis
Продюсер
Дон Левин

Don Levin
Продюсер
Милтон Суботски

Milton Subotsky
Продюсер

Монтажёры

Ивэн А. Лоттман

Evan A. Lottman
Монтажёр

Операторы

Армандо Наннуцци

Armando Nannuzzi
Оператор