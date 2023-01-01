За пределами закона
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За пределами закона

За пределами закона (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

8.91993, Beyond the Law
Драмы, Криминал96 мин18+

Сюжет

Дэн Сакс - полицейский под прикрытием. Он внедряется в банду байкеров, чтобы иметь возможность проконтролировать крупную операцию по поставке наркотиков. Чтобы заслужить доверие главаря, новичок должен совершать преступления наравне с членами группировки.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За пределами закона»

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