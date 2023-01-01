За пределами закона (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.91993, Beyond the Law
Драмы, Криминал96 мин18+
Сюжет
Дэн Сакс - полицейский под прикрытием. Он внедряется в банду байкеров, чтобы иметь возможность проконтролировать крупную операцию по поставке наркотиков. Чтобы заслужить доверие главаря, новичок должен совершать преступления наравне с членами группировки.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛФРежиссёр
Ларри
Фергусон
- Актёр
Чарли
Шин
- ЛФАктриса
Линда
Фиорентино
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- Актёр
Леон
Риппи
- ДБАктёр
Деннис
Бёркли
- ЛРАктриса
Линдсей
Ридделл
- РТАктёр
Рино
Тандер
- Актёр
Рип
Торн
- ДОАктёр
Джеймс
Оскар Ли
- ЛФСценарист
Ларри
Фергусон
- ДФПродюсер
Джон
Фидлер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- АМХудожница
Айлин
Мелтцер
- РСМонтажёр
Роберт
С. Джонс
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- КЛКомпозитор
Кори
Лериос