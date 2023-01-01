Биография

Чарли Шин — американский актер, режиссер, сценарист, оператор, продюсер. Обладатель «Золотого глобуса». Родился в Нью-Йорке в 1965 году. Чарли Шин, настоящее имя которого Карлос Ирвин Эстевес, является знаменитым артистом, чья карьера в кино и телевидении насчитывает более пятидесяти лет. Он унаследовал свой актерский талант от отца, Мартина Шина. С самого детства Чарли проявлял интерес к кинематографу, снимая короткометражки, а, повзрослев, написал сценарии для фильмов «История двух сестер» и «Операция». Свою кинокарьеру Чарли Шин начал в 1970-х годах, а уже через несколько лет получил признание благодаря ролям в картинах Оливера Стоуна — «Взвод» и «Уолл-стрит». В 2000-х годах Чарли Шин достиг пика своей популярности благодаря роли в сериале «Два с половиной человека», за которую он был удостоен престижной премии «Золотой глобус». Помимо этого, артист также с успехом принимал участие в таких проектах, как «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Молодые стрелки», «Горячие головы», «Три мушкетера», «Погоня», «Мачете убивает».