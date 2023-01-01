Биография

Рип Торн — американский актер. Лауреат премии «Эмми» и номинант на «Оскар». Родился в Темпле 6 февраля 1931 года. Настоящее имя — Элмор, а псевдоним Рип был фамильным прозвищем мужчин семьи Торн. В юности будущий актер поступил в Университет штата Техас на факультет животноводства, но после его окончания решил стать кинозвездой. Добравшись автостопом до Голливуда, начал проходить кастинги и появляться в массовке различных проектов. Фильмография Рипа Торна насчитывает более 220 работ. Актера можно встретить в картинах «Робокоп 3», «Люди в черном», «Кома», «Кросс-Крик», «Студия 30», «Август», «Вундеркинды», «Мимолетная слава», «Без чувств».