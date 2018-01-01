Биография

Линда Фиорентино — американская актриса. Родилась в Филадельфии 9 марта 1958 года. В детстве увлекалась баскетболом. Обучалась в колледже Розмонт, где специализировалась на политологии. Линда Фиорентино впервые появилась на большом экране в 1985 году. Успешно прошла прослушивание и была выбрана режиссером Гарольдом Беккером на главную роль в картине «Зрительный поиск». В том же году снялась в комедии Мартина Скорсезе «После работы» и новой версии сериала «Альфред Хичкок представляет» Тима Бертона. Сыграла главные роли в кинофильмах «Модернисты», «Неоновая империя», «Последнее соблазнение», «Крик», «Незнакомцы». За роль в ленте «Независимый дух» получила номинацию на BAFTA, а сама картина взяла еще 12 наград престижной кинопремии. Мировому зрителю известна по картине «Люди в черном». За участие в проекте была номинирована на премию «Сатурн» как «Лучшая актриса второго плана». Сыграла в культовой комедии «Догма», драме «Там, где деньги», боевике «Под прицелом».