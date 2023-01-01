WinkФильмыУниверсальный солдатАктёры и съёмочная группа фильма «Универсальный солдат»
Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный солдат»
Актёры
АктёрLuc Deveraux / GR44
Жан-Клод Ван ДаммJean-Claude Van Damme
АктёрAndrew Scott / GR13
Дольф ЛундгренDolph Lundgren
АктрисаVeronica Roberts
Элли УокерAlly Walker
АктёрColonel Perry
Эд О’РоссEd O'Ross
АктёрDr. Christopher Gregor
Джерри ОрбакJerry Orbach
АктёрWoodward
Леон РиппиLeon Rippy
АктёрGarth
Тико УэллсTico Wells
АктёрGR76 (в титрах: Ralph Moeller)
Рал�ьф МёллерRalf Moeller
АктёрMotel Owner
Роберт ТреборRobert Trebor
АктёрLieutenant