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Фильмы
Универсальный солдат
Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный солдат»

Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный солдат»

Режиссёры

Роланд Эммерих

Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Режиссёр

Актёры

Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрLuc Deveraux / GR44
Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрAndrew Scott / GR13
Элли Уокер

Элли Уокер

Ally Walker
АктрисаVeronica Roberts
Эд О’Росс

Эд О’Росс

Ed O'Ross
АктёрColonel Perry
Джерри Орбак

Джерри Орбак

Jerry Orbach
АктёрDr. Christopher Gregor
Леон Риппи

Леон Риппи

Leon Rippy
АктёрWoodward
Тико Уэллс

Тико Уэллс

Tico Wells
АктёрGarth
Ральф Мёллер

Ральф Мёллер

Ralf Moeller
АктёрGR76 (в титрах: Ralph Moeller)
Роберт Требор

Роберт Требор

Robert Trebor
АктёрMotel Owner
Джин Дэвис

Джин Дэвис

Gene Davis
АктёрLieutenant

Сценаристы

Кристофер Лейтч

Кристофер Лейтч

Christopher Leitch
Сценарист
Дин Девлин

Дин Девлин

Dean Devlin
Сценарист

Продюсеры

Крэйг Баумгартен

Крэйг Баумгартен

Craig Baumgarten
Продюсер
Аллен Шапиро

Аллен Шапиро

Allen Shapiro
Продюсер

Актёры дубляжа

Владислав Пупков

Владислав Пупков

Актёр дубляжа
Виталий Дорошенко

Виталий Дорошенко

Актёр дубляжа
Людмила Логийко

Людмила Логийко

Актриса дубляжа
Геннадий Болотов

Геннадий Болотов

Актёр дубляжа
Валентина Гришокина

Валентина Гришокина

Актриса дубляжа

Художники

Нельсон Коутс

Нельсон Коутс

Nelson Coates
Художник
Джозеф А. Порро

Джозеф А. Порро

Joseph A. Porro
Художник

Операторы

Карл Вальтер Линденлауб

Карл Вальтер Линденлауб

Karl Walter Lindenlaub
Оператор

Композиторы

Кристофер Франке

Кристофер Франке

Christopher Franke
Композитор