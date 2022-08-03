В погоне за ветром (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.22019, Ride Like a Girl
Драма94 мин16+
О фильме
После гибели жены тренер по конному спорту Пэдди Пэйн один воспитывает десятерых детей и обучает их держаться в седле. Младшая дочь Мишель оказывается самой рьяной ученицей и мечтает завоевать Кубок Мельбурна. Удастся ли ей стать первой женщиной, победившей в престижных скачках?
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РГРежиссёр
Рэйчел
Гриффитс
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Сэм
Нил
- БСАктриса
Брук
Сатчуэлл
- АЭАктёр
Аннелис
Эппс
- ЗЗАктриса
Зара
Зои
- ККАктёр
Кэти
Каслс
- ГМАктёр
Гриффин
Моррисон
- СНАктриса
Саммер
Норт
- ЭНСценарист
Эндрю
Найт
- ЭМСценарист
Элиз
МакКреди
- РГПродюсер
Рэйчел
Гриффитс
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ММОператор
Мартин
МакГрат
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер