Биография

Клаудия Блюмхубер – продюсер кино и телевидения. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Ван Гог. С любовью, Винсент», «В погоне за ветром», «Дыши ради нас», «Возмездие», «Жена», «Всевидящее око», «Гостья» и др. Свою кинокарьеру продюсер начала в 2010 году. Дебютным фильмом Клаудии Блюмхубер стала приключенческая драма «Патагония». В том же году на экраны вышел еще один продюсерский проект, комедийная мелодрама «Без истерики!». В 2013 году продюсер выпустила фантастическую мелодраму «Гостья». Затем работала над созданием биографической мелодрамы «Возмездие». Главные роли в кинокартине исполнили Джереми Ирвин, Колин Ферт, Николь Кидман. В 2014 году Клаудия Блюмхубер спродюсировала несколько кинокартин, среди которых драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, фантастический детектив «Экстрасенсы» с Энтони Хопкинсом, Колином Фарреллом и Джеффри Дином Морганом, биографической мелодраме «Принцесса Монако» с Николь Кидман. В 2015 году на экраны вышел военный триллер «Всевидящее око». В 2017 году продюсер выпустила биографический анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент».