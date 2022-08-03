Подводная эра (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.52017, Deep
Мультфильм, Семейный88 мин6+
О фильме
К 2100 году люди покинули планету. Но в глубокой впадине на дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Друзей ждет море и невероятных приключений…
СтранаСША, Бельгия, Испания, Китай, Великобритания, Швейцария
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ХСРежиссёр
Хулио
Сото Гурпиде
- ДФАктёр
Джастин
Фелбингер
- СХАктёр
Стивен
Хьюз
- ЛААктриса
Линдси
Алена
- ЭГАктриса
Элизабет
Грэй
- АВАктриса
Анна
Вочино
- ДШАктёр
Дуайт
Шульц
- ДЭАктёр
Джо
Эрнандес
- УСАктёр
Уильям
Салиерс
- Актёр
Боб
Берген
- ДХАктёр
Джесс
Харнелл
- МдСценарист
Майк
де Сев
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- МНАктёр дубляжа
Матвей
Некрасов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ХСМонтажёр
Хулио
Сото Гурпиде
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес