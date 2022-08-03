Подводная эра
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Подводная эра

Подводная эра (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.52017, Deep
Мультфильм, Семейный88 мин6+

О фильме

К 2100 году люди покинули планету. Но в глубокой впадине на дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Друзей ждет море и невероятных приключений…

Страна
США, Бельгия, Испания, Китай, Великобритания, Швейцария
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подводная эра»