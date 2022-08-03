К 2100 году люди покинули планету. Но в глубокой впадине на дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Друзей ждет море и невероятных приключений…

