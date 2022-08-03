Фильм Экстрасенсы (2015)

Захватывающий детективный триллер о противостоянии двух медиумов. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Колин Фаррелл.



Сотрудники ФБР пытаются найти серийного убийцу, который оказывается настолько хитрым, что не оставляет никаких шансов быть пойманным. Его жертвами становятся люди, страдающие неизлечимыми болезнями, и он считает, что убивая их, освобождает от боли и страданий. Сыщики обращаются за помощью к Джону Клэнси — экстрасенсу, который уже не раз содействовал им в прошлых расследованиях. Агенты вместе с медиумом обнаруживают странные подсказки от убийцы, напечатанные на старинной пишущей машинке. Постепенно становится ясно, что их противник — человек с невероятным даром ясновидения. Так начинается дуэль между лучшими умами, обладающими экстрасенсорными способностями.



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