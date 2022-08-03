Фильм Экстрасенсы (2015)

О фильме
Захватывающий детективный триллер о противостоянии двух медиумов. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Колин Фаррелл.
Сотрудники ФБР пытаются найти серийного убийцу, который оказывается настолько хитрым, что не оставляет никаких шансов быть пойманным. Его жертвами становятся люди, страдающие неизлечимыми болезнями, и он считает, что убивая их, освобождает от боли и страданий. Сыщики обращаются за помощью к Джону Клэнси — экстрасенсу, который уже не раз содействовал им в прошлых расследованиях. Агенты вместе с медиумом обнаруживают странные подсказки от убийцы, напечатанные на старинной пишущей машинке. Постепенно становится ясно, что их противник — человек с невероятным даром ясновидения. Так начинается дуэль между лучшими умами, обладающими экстрасенсорными способностями.
Чем закончится схватка с расчетливым маньяком, узнаете в напряженном триллере «Экстрасенсы» — фильм 2015 смотреть онлайн можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- АПРежиссёр
Афонсо
Пойарт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Мэтт
Джералд
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- МШАктриса
Марли
Шелтон
- Актёр
Ксандер
Беркли
- КДАктёр
Кенни
Джонсон
- ДКАктёр
Джошуа
Клоуз
- ШБСценарист
Шон
Бэйли
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- Продюсер
Бо
Флинн
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ЛГМонтажёр
Лукас
Гонзага
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- БТКомпозитор
Брайан
Трансо