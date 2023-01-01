Биография

Энтони Хопкинс — британский актер, продюсер, композитор, режиссер и сценарист. Двукратный лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Родился в Уэльсе 31 декабря 1937 года. В 12 лет будущий кинодеятель решил, что его профессия должна быть связана с творчеством. В 1955 году Энтони стал студентом колледжа, где изучал актерское мастерство, после чего он поступил в Академию Драмы. В 28 лет молодой актер начал свою карьеру с должности дублера Лоуренса Оливье. На счету Энтони Хопкинса более 130 фильмов и сериалов. Актер наиболее известен по таким проектам, как черно-белый шедевр Дэвида Линча «Человек-слон», триллер «Молчание ягнят», будоражащая экранизация романа Брэма Стокера «Дракула», драма по роману нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро «На восходе дня», экранизация хита Джима Гаррисона «Легенды осени», боевик «На грани», мелодрама «Знакомьтесь, Джо Блэк», героические приключения «Маска Зорро», сиквел триллера «Ганнибал» и бодрый комедийный экшен с Крисом Роком «Плохая компания».