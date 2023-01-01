Эксперт
Wink
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Эксперт
8.11991, Эксперт
Драма, Комедия92 мин0+

Эксперт (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эррол Уоллес, специалист по оценке состояния промышленных предприятий и прогнозирования их будущего развития, приезжает в маленький городок Споттсвуд, где находится фабрика по производству мокасин.

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Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперт»