Эксперт (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эррол Уоллес, специалист по оценке состояния промышленных предприятий и прогнозирования их будущего развития, приезжает в маленький городок Споттсвуд, где находится фабрика по производству мокасин.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ЭКАктёр
Элвин
Кёртс
- БЛАктёр
Бруно
Лоуренс
- ДУАктёр
Джон
Уолтон
- РРАктриса
Ребекка
Ригг
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Рассел
Кроу
- АПАктриса
Анджела
Панч МакГрегор
- ДУАктёр
Дэниэл
Уилли
- ДФАктёр
Джон
Флаус
- ГААктёр
Гари
Адамс
- ДТАктёр
Джефф
Труман
- ТЛАктриса
Тони
Ламон
- ДМАктриса
Джиллиан
Мюррэй
- ЭНСценарист
Эндрю
Найт
- РБПродюсер
Ричард
Бреннан
- Продюсер
Тимоти
Уайт
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- ТШХудожница
Тесс
Шофилд
- РФКомпозитор
Рики
Фатаар