Сын (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Лора Дерн и Хью Джекман в драматической картине о том, можно ли спасти одну семью, не разрушив при этом другую.
Питер — успешный во всех отношениях человек; однако идиллию его рабочей и семейной жизни внезапно нарушает бывшая жена. Их общий сын Николас вызывает все больше беспокойства: прогуливает школу, не общается со сверстниками, часто становится агрессивным. Чтобы помочь сыну разобраться со своими мыслями, отец, испытывая вину за долгое отсутствие, забирает его в свой дом. Однако его новой возлюбленной Бет не так уж легко смириться с неожиданным вторжением первой семьи Питера в их привычную жизнь. Тем временем Николасу становится все труднее справляться с эмоциями и быть «нормальным»... Сможет ли непутевый отец помочь сыну в этот переломный момент?
Оскароносный режиссер «Отца» Флориан Зеллер продолжает изучать запутанные семейные отношения — смотреть фильм «Сын» 2022 года можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ФЗРежиссёр
Флориан
Зеллер
- Актёр
Хью
Джекман
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Ванесса
Кирби
- ЗМАктёр
Зен
Макграт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ШЧАктриса
Шин-Фэй
Чен
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- НБАктриса
Нэнси
Болдуин
- ИБАктриса
Изаура
Барб-Браун
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- ФЗСценарист
Флориан
Зеллер
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЙЛМонтажёр
Йоргос
Лампринос
- БСОператор
Бен
Смитхард
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер