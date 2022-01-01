Сын (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лора Дерн и Хью Джекман в драматической картине о том, можно ли спасти одну семью, не разрушив при этом другую.



Питер — успешный во всех отношениях человек; однако идиллию его рабочей и семейной жизни внезапно нарушает бывшая жена. Их общий сын Николас вызывает все больше беспокойства: прогуливает школу, не общается со сверстниками, часто становится агрессивным. Чтобы помочь сыну разобраться со своими мыслями, отец, испытывая вину за долгое отсутствие, забирает его в свой дом. Однако его новой возлюбленной Бет не так уж легко смириться с неожиданным вторжением первой семьи Питера в их привычную жизнь. Тем временем Николасу становится все труднее справляться с эмоциями и быть «нормальным»... Сможет ли непутевый отец помочь сыну в этот переломный момент?



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