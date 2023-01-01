Биография

Александр Дробитько — актер театра и кино. Карьера артиста началась в возрасте 8 лет. За свою работу в ленте «Похороните меня за плинтусом» он был номинирован на премию «Золотой орел». Не имея актерского образования, он снялся более чем в 30 картинах и стал узнаваемым и востребованным актером. Будущий артист родился в Санкт-Петербурге в 2000 г. Воспитанием мальчика занималась мать. С ранних лет Александр начал осваивать искусство игры на фортепиано в музыкальной школе. Юноша не только овладел инструментом, но и самостоятельно писал музыку. Кроме того, он увлекался футболом, занимался в школьной спортивной секции. В кино мальчик попал благодаря маме, которая привела его в актерское агентство. Первые роли Александр Дробитько сыграл в массовках. Затем ему предложили сняться в сериале «Литейный, 4». Широкую известность юному артисту принесла картина «Похороните меня за плинтусом», вышедшая в 2008 г. В этом фильме Александр Дробитько сыграл одного из центральных героев. Затем зрители увидели талантливого актера в картинах «Блудные дети», «Деревенский романс», «Прянички», «Отцы», «Трава под снегом», «Ящик Пандоры». Главная роль ему досталась в лентах «Мосгаз», «Мама в законе». Ярких персонажей юноша воплотил на экране в лентах «Григорий Р.», «Ленинград 46», «Палач», «След тигра», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"».