Деревенский романс
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Деревенский романс

Деревенский романс (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.22009, Деревенский романс 1 сезон
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя работает учительницей в школе и собирается выйти замуж за Андрея — целеустремленного и волевого молодого человека, который является депутатом районного совета. Она планирует пригласить на свадьбу сестру, с которой не виделась много лет.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.5 КиноПоиск