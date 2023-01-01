Биография

Ирина Калашникова — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Магадане 10 декабря 1958 года. Училась в высшем музыкальном училище в Киеве, а после сотрудничала с Одесским драматическим театром, Волгоградским театром юного зрителя, мастерской «Созвездие». Принимала участие в спектаклях «В барабанном переулке», «Серебряный век», «Ниоткуда с любовью», «Женщина в песках». Фильмография Ирины Калашниковой насчитывает более 80 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Чужие дети», «Испытание», «Ничто не случается дважды», «Любовь Веры», «Весна в декабре», «Благие намерения», «Ворожея».