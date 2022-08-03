Деревенский романс (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Добрая и кроткая девушка Катя работает учителем в школе в деревне Веселово. В скором времени любимица сельских ребятишек планирует стать женой депутата районного совета Андрея, волевого и целеустремленного человека. Катя решает пригласить на свадьбу родную сестру, с которой, так уж вышло, она много лет не поддерживала связь. Но этой встрече не суждено произойти. Выясняется, что забытая родственница давно умерла, но у нее остался сын Алеша, которому теперь 7 лет. Его отец Василий отбывает наказание в тюрьме, поэтому фактически мальчик брошен на произвол судьбы.

