Деревенский романс. Серия 4
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Деревенский романс
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Деревенский романс (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.22009, Деревенский романс. Серия 4
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Добрая и кроткая девушка Катя работает учителем в школе в деревне Веселово. В скором времени любимица сельских ребятишек планирует стать женой депутата районного совета Андрея, волевого и целеустремленного человека. Катя решает пригласить на свадьбу родную сестру, с которой, так уж вышло, она много лет не поддерживала связь. Но этой встрече не суждено произойти. Выясняется, что забытая родственница давно умерла, но у нее остался сын Алеша, которому теперь 7 лет. Его отец Василий отбывает наказание в тюрьме, поэтому фактически мальчик брошен на произвол судьбы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск