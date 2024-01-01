Ларго Винч: Гнев прошлого (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
«Ларго Винч: Гнев прошлого» — фильм 2024 года, продолжающий популярную франшизу о миллиардере и авантюристе Ларго Винче. В новой части герой сталкивается с угрозой собственной свободе и жизни его сына.
После событий предыдущих фильмов Ларго пытается вести спокойную жизнь, управляя своей империей. Однако неожиданное появление старого врага заставляет его вновь окунуться в мир интриг, опасностей и шпионских игр. На этот раз ему предстоит раскрыть тайны, которые могут разрушить все, что он построил, и защитить близких от надвигающейся угрозы.
Хватит ли герою смелости на то, чтобы окунуться в прошлое своей семьи? Смотрите «Ларго Винч: Гнев прошлого» онлайн на Wink и узнайте, как он справится с очередным вызовом судьбы.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оливье
Массе-Депасс
- ТСАктёр
Томер
Сисле
- Актёр
Джеймс
Франко
- ЭТАктриса
Элиз
Тиллолой
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- НДАктёр
Нараян
Дэвид Гектер
- КДАктёр
Коэн
Де Боу
- ССАктёр
Супачай
Суванон
- БФАктёр
Банйонг
Фунсап
- ДСАктёр
Джонатан
Соудон
- ФЖАктёр
Франсуа-Эрик
Жандрон
- МСАктёр
Мартин
Сваби
- Сценарист
Оливье
Массе-Депасс
- ДГСценарист
Джордано
Гедерлини
- ЖВСценарист
Жан
Ван Хамме
- ПГСценарист
Пьер
Годо
- ФФСценарист
Филипп
Франк
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько
- МСАк�тёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ЕЭРежиссёр дубляжа
Екатерина
Энтелис
- АСПереводчик
Анастасия
Статуева