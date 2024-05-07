По Фрейду (фильм, 2023) смотреть онлайн

По Фрейду
8.02023, Freud's Last Session
Драма101 мин18+
Знаменитый ученый и будущий писатель вступают в спор на тему религии. Историческая драма с ярким перформансом Энтони Хопкинса и Мэттью Гуда
О фильме

Ученый Зигмунд Фрейд и будущий создатель «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис вступают в словесный поединок на тему религии и жизни. Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд блистают в исторической драме от режиссера «Человека, который познал бесконечность».

Лондон, 1939 год. Начало Второй мировой войны. Стареющий Зигмунд Фрейд уже год живет в столице Великобритании и борется с симптомами рака. Клайв Льюис — оксфордский профессор, который всю жизнь был атеистом, но недавно принял христианскую веру. Льюис уважает работы Фрейда, а тот, в свою очередь, приглашает его в гости. Психоаналитику чрезвычайно интересно узнать, что заставило человека науки уверовать в Бога. Льюис же горит желанием доказать старику, что религия — это не безумие и о ней можно разговаривать серьезно. Двое мужчин проводят в беседе целый день, и за это время начинают по-другому видеть мир.

Страна
Ирландия, Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По Фрейду»