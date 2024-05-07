По Фрейду (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Ученый Зигмунд Фрейд и будущий создатель «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис вступают в словесный поединок на тему религии и жизни. Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд блистают в исторической драме от режиссера «Человека, который познал бесконечность».
Лондон, 1939 год. Начало Второй мировой войны. Стареющий Зигмунд Фрейд уже год живет в столице Великобритании и борется с симптомами рака. Клайв Льюис — оксфордский профессор, который всю жизнь был атеистом, но недавно принял христианскую веру. Льюис уважает работы Фрейда, а тот, в свою очередь, приглашает его в гости. Психоаналитику чрезвычайно интересно узнать, что заставило человека науки уверовать в Бога. Льюис же горит желанием доказать старику, что религия — это не безумие и о ней можно разговаривать серьезно. Двое мужчин проводят в беседе целый день, и за это время начинают по-другому видеть мир.
Наблюдать за захватывающим спором двух гениев позволит драма «По Фрейду» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве вы сможете на нашем сервисе Wink.
СтранаИрландия, Великобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мэтт
Браун
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- ДБАктриса
Джоди
Бальфур
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ОБАктриса
Орла
Брэйди
- ДКАктёр
Джордж
Кларк
- РМАктёр
Риз
Мэннион
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- МБСценарист
Мэтт
Браун
- МССценарист
Марк
Ст. Джермейн
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- РНПродюсер
Рик
Никита
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛАХудожница
Лучана
Арриги
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- БСОператор
Бен
Смитхард
- КБКомпозитор
Коби
Браун