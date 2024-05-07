По Фрейду (фильм, 2023) смотреть онлайн

Ученый Зигмунд Фрейд и будущий создатель «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис вступают в словесный поединок на тему религии и жизни. Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд блистают в исторической драме от режиссера «Человека, который познал бесконечность».



Лондон, 1939 год. Начало Второй мировой войны. Стареющий Зигмунд Фрейд уже год живет в столице Великобритании и борется с симптомами рака. Клайв Льюис — оксфордский профессор, который всю жизнь был атеистом, но недавно принял христианскую веру. Льюис уважает работы Фрейда, а тот, в свою очередь, приглашает его в гости. Психоаналитику чрезвычайно интересно узнать, что заставило человека науки уверовать в Бога. Льюис же горит желанием доказать старику, что религия — это не безумие и о ней можно разговаривать серьезно. Двое мужчин проводят в беседе целый день, и за это время начинают по-другому видеть мир.



