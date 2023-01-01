Биография

Талантливый сценарист, кинорежиссер и актер Мэтт Браун родился 19 сентября в Бруклине, Массачусетс, США. Он начал свою карьеру в 2000 и закончил в 2016 году. Актер отдавал предпочтение драматическому жанру, комедии, автобиографическим фильма. Как актер Мэтт дебютировал в фильме «Нэшвилл» в 2012 году. В 2015 году был представлен публике фильм Брауна режиссера, продюсера и сценариста «Человек, который познал бесконечность», выпущенный совместно киностудиями Великобритании и США. Трогательный биографический фильм о тяжелой судьбе математического гения из Индии покорил зрителя. Критики отметили захватывающий сюжет, профессиональную режиссуру и безупречную игру актеров в фильме Мэтта Брауна. Требовательная аудитория увидела нового Мэтта: он написал сценарий к фильму, лично срежиссировал и спродюсировал свою работу. Фильмография кинорежиссера насчитывает 12 работ. Это яркие, динамичные картины, которые по достоинству оценили миллионы зрителей во всем мире. Сегодня Мэтт Браун отошел от дел, он мало появляется на публике и, практически, не дает интервью прессе. Кинорежиссер был номинирован на престижную премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм. Интересные факты из жизни Брауна: режиссер-постановщик является обозревателем калифорнийского новостного сайта Films LLC.