Человек, который познал бесконечность (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Дев Патель и Джереми Айронс в байопике о талантливом индийском математике Сринивасе Рамануджане, который приезжает в Кембридж, надеясь упорядочить свои разрозненные знания. 1913 год. В индийском городе Мадрас живет бедный молодой человек Рамануджан, чей интерес к математике затмил собой все остальные сферы жизни, включая собственный брак. Однажды Рамануджан решает написать кембриджскому академику Годфри Харольду Харди, приложив тетради со своими научными работами. Харди сразу же понимает, что имеет дело с незаурядным талантом, и приглашает его в Великобританию на учебу. Однако в Кембридже Рамануджана ожидают вовсе не почести, а предрассудки и строгие порядки. Чем дольше он находится в колледже, тем больше понимает, что его нестандартному мышлению здесь тесно.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мэтт
Браун
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Дев
Патель
- ДБАктриса
Девика
Бисе
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Стивен
Фрай
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- МСАктёр
Малкольм
Синклер
- РДАктёр
Рагувир
Джоши
- ДЧАктёр
Дхритиман
Чаттерджи
- МБСценарист
Мэтт
Браун
- МБПродюсер
Мэтт
Браун
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛСОператор
Ларри
Смит