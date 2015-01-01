Человек, который познал бесконечность (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дев Патель и Джереми Айронс в байопике о талантливом индийском математике Сринивасе Рамануджане, который приезжает в Кембридж, надеясь упорядочить свои разрозненные знания. 1913 год. В индийском городе Мадрас живет бедный молодой человек Рамануджан, чей интерес к математике затмил собой все остальные сферы жизни, включая собственный брак. Однажды Рамануджан решает написать кембриджскому академику Годфри Харольду Харди, приложив тетради со своими научными работами. Харди сразу же понимает, что имеет дело с незаурядным талантом, и приглашает его в Великобританию на учебу. Однако в Кембридже Рамануджана ожидают вовсе не почести, а предрассудки и строгие порядки. Чем дольше он находится в колледже, тем больше понимает, что его нестандартному мышлению здесь тесно.



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