Биография

Стивен Фрай – британский актер, телеведущий, писатель. Родился 24 августа 1957 года в Лондоне. Юность будущего актера была бурной, и в год своего совершеннолетия он даже оказался в тюрьме за мошенничество. Три месяца лишения свободы оказались очень хорошим уроком, и после освобождения Стивен Фрай полностью поменял свою жизнь, сдав экзамены в Кембридж. Во время учебы он не только изучал британскую литературу, но и принимал активное участие в спектаклях театра студентов «Footlights». Именно эта студенческая площадка стала стартовой для многих британских актеров, которые впоследствии обрели мировую популярность. Здесь же состоится знакомство с Хью Лори, который станет важной частью творческого пути Стивена Фрая. Первой его большой работой стала пьеса «Я и моя девушка», представляющая собой адаптацию мюзикла. Произведение имело большой успех на сцене и у критиков, что обеспечило автору отличный доход. В восьмидесятые ведущий и актер Стивен Фрай работал на телевидении и снимался в фильмах. Знаковыми работами стали передача на ТВ «Шоу Фрая и Лори», а также сериал «Дживс и Вустер» – везде его напарником был друг Хью Лори. В этот период вышло несколько фильмов со Стивеном Фраем, из них самыми успешными были «Рыбка по имени Ванда» и «Горстка пыли». В девяностые годы он не только снимался, но и писал книги, которые быстро становились бестселлерами. Примерно в этот же период роль актер играет Оскара Уайльда в киноленте «Уайльд». Эта роль Стивена Фрая оказалась очень успешной и завоевала много наград. На счету Стивена Фрая – не только десятки ролей и популярных книг, но и несколько озвученных аудиокниг и мультфильмов.