Волшебное приключение Да Винчи (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая история о великом изобретателе, который стремится впечатлить своих покровителей и найти смысл жизни — от сценариста «Рататуя» Джима Капобьянко.
Леонардо Да Винчи уже немолод, но его анатомические эксперименты и попытки найти человеческую душу навлекают гнев итальянского кардинала Луиджи Арагонского, который обвиняет его в ереси. Леонардо ссылают во Францию — служить под началом короля Франциска I. Сначала изобретателю кажется, что на новом месте все идеально, однако вскоре становится понятно, что Франциска в первую очередь интересует собственный авторитет, ведь он мечтает об огромном памятнике самому себе. Вместе с принцессой Маргаритой, а также своими помощниками Леонардо обводит короля вокруг пальца и продолжает свои эксперименты по поиску души. Но как долго он сможет обманывать монарха?
Оставайтесь на Wink и включайте «Волшебное приключение Да Винчи» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно уже сейчас.
СтранаФранция, США, Ирландия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джим
Капобьянко
- ПГРежиссёр
Пьер-Люк
Гранжон
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актриса
Дейзи
Ридли
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Мэтт
Берри
- НПАктриса
Натали
Паламидес
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- КГАктёр
Крис
Гордон
- БСАктёр
Бен
Стрэнахен
- ГБАктёр
Готье
Батту
- ДКАктёр
Джим
Капобьянко
- ДКСценарист
Джим
Капобьянко
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Лариса
Гирская
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АМКомпозитор
Алекс
Мэндел