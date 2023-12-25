Волшебное приключение Да Винчи (фильм, 2023) смотреть онлайн

Волшебное приключение Да Винчи
Волшебное приключение Да Винчи
8.12023, The Inventor
Комедия, Семейный95 мин12+
Великий изобретатель в поисках человеческой души. Фантастическая история от сценариста «Рататуя»
О фильме

Фантастическая история о великом изобретателе, который стремится впечатлить своих покровителей и найти смысл жизни — от сценариста «Рататуя» Джима Капобьянко.

Леонардо Да Винчи уже немолод, но его анатомические эксперименты и попытки найти человеческую душу навлекают гнев итальянского кардинала Луиджи Арагонского, который обвиняет его в ереси. Леонардо ссылают во Францию — служить под началом короля Франциска I. Сначала изобретателю кажется, что на новом месте все идеально, однако вскоре становится понятно, что Франциска в первую очередь интересует собственный авторитет, ведь он мечтает об огромном памятнике самому себе. Вместе с принцессой Маргаритой, а также своими помощниками Леонардо обводит короля вокруг пальца и продолжает свои эксперименты по поиску души. Но как долго он сможет обманывать монарха?

Страна
Франция, США, Ирландия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

