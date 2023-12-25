Волшебное приключение Да Винчи (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фантастическая история о великом изобретателе, который стремится впечатлить своих покровителей и найти смысл жизни — от сценариста «Рататуя» Джима Капобьянко.



Леонардо Да Винчи уже немолод, но его анатомические эксперименты и попытки найти человеческую душу навлекают гнев итальянского кардинала Луиджи Арагонского, который обвиняет его в ереси. Леонардо ссылают во Францию — служить под началом короля Франциска I. Сначала изобретателю кажется, что на новом месте все идеально, однако вскоре становится понятно, что Франциска в первую очередь интересует собственный авторитет, ведь он мечтает об огромном памятнике самому себе. Вместе с принцессой Маргаритой, а также своими помощниками Леонардо обводит короля вокруг пальца и продолжает свои эксперименты по поиску души. Но как долго он сможет обманывать монарха?



Оставайтесь на Wink и включайте «Волшебное приключение Да Винчи» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно уже сейчас.

