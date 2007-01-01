Эйхман (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.02007, Eichmann
Драмы, Военные96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Фильм рассказывает о последних днях жизни Адольфа Эйхмана, ответственного за массовое уничтожение евреев. После войны ему удалось сбежать в Южную Америку, где его считали абсолютно положительным семьянином. Но в итоге справедливость восторжествовала – Эйхмана нашли и судили в Израиле.
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Информация
СтранаВеликобритания, Венгрия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb