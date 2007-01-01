Эйхман (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о последних днях жизни Адольфа Эйхмана, ответственного за массовое уничтожение евреев. После войны ему удалось сбежать в Южную Америку, где его считали абсолютно положительным семьянином. Но в итоге справедливость восторжествовала – Эйхмана нашли и судили в Израиле.



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