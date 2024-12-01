Жадность (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актёр
Стив
Куган
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- СКАктриса
Софи
Куксон
- Актёр
Стивен
Фрай
- ТКАктёр
Тим
Ки
- ДМАктёр
Дэвид
Митчелл
- ССАктриса
Сара
Солемани
- Актёр
Джейми
Блэкли
- ПХАктёр
Пол
Хиггинс
- КФАктриса
Кэролайн
Флэк
- ЧКАктёр
Чарли
Купер
- МДАктёр
Майлз
Джапп
- МУСценарист
Майкл
Уинтерботтом
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ОМПродюсер
Олли
Мэдден
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс