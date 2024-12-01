Жадность
Wink
Фильмы
Жадность
7.32019, Greed
Драма, Комедия99 мин18+

Жадность (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..


Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жадность»