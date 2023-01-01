Биография

Айла Фишер — австралийская актриса и продюсер. Получила премию Logie Awards как самая популярная актриса и премию MTV в номинации «Прорыв года». Родилась в городе Маскат, Оман, 3 февраля 1976 года. Семья Айлы переехала в Австралию‚ когда девочке было несколько месяцев. В девять лет она впервые появилась на местном телевидении, снималась в рекламе и детских передачах. В соавторстве с матерью издала два подростковых романа. Поступив в колледж, Айла уделяла много внимания занятиям в студенческой театральной студии. В конце концов она поехала в Париж, чтобы строить артистическое будущее. Девушка занималась у Жака Лекока — изучала тонкости пантомимы, комедии и клоунады. Закончив обучение, отправилась в Лондон, где играла в Королевском театре и выступала в мюзикле. Биография Айлы Фишер в кино началась в 1994 году, когда она получила роль в австралийском сериале «Домой и в путь». В фильме «Незваные гости» Айла появилась в роли обаятельной и артистичной девушки Глории, за которую впоследствии получила премию кино MTV. Фильм «Шопоголик» с ее участием собрал в прокате рекордную сумму, а Айле вручили молодежную премию Teen Choice. Самые известные фильмы с Айлой Фишер: «Великий Гэтсби», «Иллюзия обмана».