Бывшая с того света (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Англия, 1937 год. В поисках вдохновения романист и сценарист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, приглашает в свой дом знаменитого медиума мадам Аркати для проведения спиритического сеанса. Она совершенно случайно вызывает неугомонный дух Эльвиры — первой супруги Чарльза, почившей семь лет назад. Именно бывшей возлюбленной тому и не хватало, чтобы преодолеть писательский блок, и, хотя, нынешней жене Рут такое положение вещей совершенно не нравится, она решает потерпеть присутствие соперницы, пока Чарльз не допишет сценарий.

