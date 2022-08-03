Бывшая с того света (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Англия, 1937 год. В поисках вдохновения романист и сценарист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, приглашает в свой дом знаменитого медиума мадам Аркати для проведения спиритического сеанса. Она совершенно случайно вызывает неугомонный дух Эльвиры — первой супруги Чарльза, почившей семь лет назад. Именно бывшей возлюбленной тому и не хватало, чтобы преодолеть писательский блок, и, хотя, нынешней жене Рут такое положение вещей совершенно не нравится, она решает потерпеть присутствие соперницы, пока Чарльз не допишет сценарий.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эдвард
Холл
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актриса
Айла
Фишер
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актриса
Джуди
Денч
- ЭЭАктриса
Эйми-Ффион
Эдвардс
- МДАктриса
Мишель
Дотрис
- ДДАктёр
Дэйв
Джонс
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- ЗУАктёр
Зак
Уайатт
- РЗАктриса
Ромина
Запата
- НМСценарист
Ник
Муркрофт
- ПЭСценарист
Пирс
Эшуорт
- НКСценарист
Ноэл
Кауард
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- НМПродюсер
Ник
Муркрофт
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ДПХудожник
Джон
Пол Келли
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл