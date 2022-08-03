Бывшая с того света
Wink
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Бывшая с того света
8.22020, Blithe Spirit
Комедия, Мелодрама95 мин18+

Бывшая с того света (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Англия, 1937 год. В поисках вдохновения романист и сценарист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, приглашает в свой дом знаменитого медиума мадам Аркати для проведения спиритического сеанса. Она совершенно случайно вызывает неугомонный дух Эльвиры — первой супруги Чарльза, почившей семь лет назад. Именно бывшей возлюбленной тому и не хватало, чтобы преодолеть писательский блок, и, хотя, нынешней жене Рут такое положение вещей совершенно не нравится, она решает потерпеть присутствие соперницы, пока Чарльз не допишет сценарий.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бывшая с того света»