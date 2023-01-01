Биография

Джуди Денч — британская актриса и режиссер. Лауреатка премии «Оскар» за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Родилась в Йорке 9 декабря 1934 года. Папа будущей артистки работал врачом Йоркского королевского театра, так что девочка с самого детства было вовлечена в творческую жизнь. В 1957 году она сыграла Офелию в постановке «Гамлет», далее последовала роль Джульетты. Денч служила в Королевском Шекспировском театре. Впервые на экране появилась в сериале «Хильда Лессуэйс», после которого последовали работы в других телепроектах. Уже в 1965 году Джуди сыграла одну из главных ролей в фильме «Утром вчетвером». Сегодня фильмография Джуди Денч насчитывает 135 ролей. Актрису можно увидеть в таких картинах, как «Казино Рояль», «Филомена», «Шоколад», «Как важно быть серьезным», «Чай с Муссолини», «Айрис», «Бывшая с того света», «Влюбленный Шекспир».