Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.

