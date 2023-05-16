Шесть минут до полуночи (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭГРежиссёр
Энди
Годдард
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актриса
Джуди
Денч
- Актриса
Карла
Юри
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Джим
Бродбент
- СДАктёр
Селин
Джонс
- ДСАктёр
Дэвид
Скофилд
- НЛАктёр
Найджел
Линдсэй
- МДАктриса
Мария-Виктория
Драгуш
- ЛГАктриса
Луиза-Селин
Гаффрон
- Сценарист
Эдди
Иззард
- СДСценарист
Селин
Джонс
- ЭГСценарист
Энди
Годдард
- СТПродюсер
Сара
Таунсенд
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛРХудожница
Люсинда
Райт
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд