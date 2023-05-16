Шесть минут до полуночи
Wink
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Шесть минут до полуночи
7.82020, Six Minutes to Midnight
Триллер, Драма95 мин18+

Шесть минут до полуночи (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шесть минут до полуночи»