Биография

Карла Юри — швейцарская актриса. Родилась в городе Локарно 2 января 1985 года. К 15 годам Карла знала три языка: немецкий, итальянский и английский, что очень помогало ей на пробах. В школе девушка неплохо играла в хоккей и спустя время стала нападающей швейцарской команды Schweitzer Meister Class. С 2005 по 2010 год Юри обучалась актерскому мастерству в Америке и Англии. С 2006 года Карла Юри снимается в малоизвестных короткометражных фильмах, а в 2013-м играет главную роль в немецкой драме «Запретная территория». С 2016 года актрису можно увидеть в фильмах «Преисподняя», «Паула», «Бегущий по лезвию 2049» и «Амулет».