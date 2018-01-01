Код Красный (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях. Учeная на пенсии Джоан Стэнли ведет тихую жизнь в пригороде Лондона, как вдруг у нее на пороге появляются люди из спецслужб, обвиняющие благообразную старушку в международном шпионаже. Джоан расскажет собственную историю многолетнего сотрудничества с КГБ.



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