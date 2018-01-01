Код Красный
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Код Красный

Код Красный (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Red Joan
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
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Сюжет

Основано на реальных событиях. Учeная на пенсии Джоан Стэнли ведет тихую жизнь в пригороде Лондона, как вдруг у нее на пороге появляются люди из спецслужб, обвиняющие благообразную старушку в международном шпионаже. Джоан расскажет собственную историю многолетнего сотрудничества с КГБ.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код Красный»

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