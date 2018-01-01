Код Красный (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Red Joan
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
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Сюжет
Основано на реальных событиях. Учeная на пенсии Джоан Стэнли ведет тихую жизнь в пригороде Лондона, как вдруг у нее на пороге появляются люди из спецслужб, обвиняющие благообразную старушку в международном шпионаже. Джоан расскажет собственную историю многолетнего сотрудничества с КГБ.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТНРежиссёр
Тревор
Нанн
- Актриса
Джуди
Денч
- СКАктриса
Софи
Куксон
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- ТХАктёр
Том
Хьюз
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- ЛСАктёр
Лоуренс
Спэллман
- НСАктриса
Николя
Слоун
- ТСАктриса
Тереза
Србова
- ФГАктёр
Фредди
Гаминара
- РСАктёр
Радж
Свами
- ДППродюсер
Дэвид
Парфитт
- КЭПродюсер
Келли
Эштон
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ЗНОператор
Зак
Николсон
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон