Пляжный бездельник (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.02019, The Beach Bum
Комедия90 мин18+

О фильме

Вечный хиппи Лунный пeс — легенда флоридского побережья. Балагур и прожигатель жизни, он ни в чeм себе не отказывает благодаря деньгам жены, как вдруг обстоятельства изменяются. Псу придeтся вспомнить, что когда-то он был писателем и взяться за новую книгу, чтобы не остаться без гроша.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

