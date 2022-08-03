Пляжный бездельник (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Вечный хиппи Лунный пeс — легенда флоридского побережья. Балагур и прожигатель жизни, он ни в чeм себе не отказывает благодаря деньгам жены, как вдруг обстоятельства изменяются. Псу придeтся вспомнить, что когда-то он был писателем и взяться за новую книгу, чтобы не остаться без гроша.

