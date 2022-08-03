Пляжный бездельник (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.02019, The Beach Bum
Комедия90 мин18+
О фильме
Вечный хиппи Лунный пeс — легенда флоридского побережья. Балагур и прожигатель жизни, он ни в чeм себе не отказывает благодаря деньгам жены, как вдруг обстоятельства изменяются. Псу придeтся вспомнить, что когда-то он был писателем и взяться за новую книгу, чтобы не остаться без гроша.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ХКРежиссёр
Хармони
Корин
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Снуп
Догг
- Актриса
Айла
Фишер
- СОАктриса
Стефания
Оуэн
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актёр
Джона
Хилл
- ДБАктёр
Джимми
Баффетт
- ДСАктёр
Донован
Сент Ви Уильямс
- ДБАктёр
Дэвид
Беннетт
- ХКСценарист
Хармони
Корин
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДМХудожник
Дж.
Марк Хэррингтон
- ХБХудожница
Хайди
Бивенс
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- БДОператор
Бенуа
Деби
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни