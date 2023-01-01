Биография

Снуп Догг — американский актер, рэпер, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. Многократный лауреат на музыкальную премию «Грэмми». Родился в Калифорнии 20 октября 1971 года. Настоящее имя Снуп Догга — Кэлвин Бродус. С детства мальчик увлекался музыкой и пел в церковном хоре. В какой-то момент с его демо-записями ознакомился Dr.Dre, который в последствии и сделал начинающего музыканта знаменитостью. К 2022 году артистом было выпущено 17 студийных альбомов и спродюсировано несколько десятков фильмов. Первая заметная роль досталась Снуп Доггу в 1998 году, когда он сыграл в картине «Черный бизнес». В 2001 году артист поучаствовал в фильме Антуана Фукуа «Тренировочный день», за роль в котором получил премию MTV. В 2017 году рэпер исполнил эпизодическую роль в «Пляжном бездельнике», а в 2019 году появился в совместных сценах с Эдди Мерфи в байопике «Меня зовут Долемайт».