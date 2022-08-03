Мир будущего (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.52018, Future World
Фантастика, Приключения84 мин18+
О фильме
Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие по мрачному и опасному миру Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Франко
- БТРежиссёр
Брюс
Тьерри Чун
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- Актёр
Джеффри
Уолберг
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- Актёр
Снуп
Догг
- ТШАктёр
Твин
Шадоу
- ММАктёр
Метод
Мэн
- Актриса
Люси
Лью
- Актриса
Милла
Йовович
- КААктёр
Кармен
Ардженциано
- БТСценарист
Брюс
Тьерри Чун
- ДДСценарист
Джей
Дэвис
- ДДПродюсер
Джей
Дэвис
- Продюсер
Джеймс
Франко
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- ДПХудожник
Дэвид
Пейдж
- АДМонтажёр
Алекс
ДеФрейтас
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- TКомпозитор
Toydrum