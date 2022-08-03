Мир будущего
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Мир будущего (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.52018, Future World
Фантастика, Приключения84 мин18+

О фильме

Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие по мрачному и опасному миру Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир будущего»