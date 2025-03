Биография

Кармен Ардженциано – актер кино, продюсер, знакомый зрителям по множеству ролей в американских картинах. Его фильмография насчитывает более 200 проектов. Чаще всего актеру доверяют играть полицейских, военных и других представителей закона. Будущий артист родился в 1943 году в Шароне, штат Пенсильвания. Его отец был итальянским ресторатором. Родители не имели отношения к театру и кино, но юноша решил связать свою жизнь с кинематографом. Его творческий путь начался в 1965 году. Первую роль Кармен Ардженциано исполнил в популярном телесериале «ФБР», затем снялся в не менее известном проекте «Коломбо». В 1971 г. он получил роль в полнометражной картине «Парк наказаний». Среди множества работ актера есть такие рейтинговые фильмы и сериалы, как «Крестный отец 2», «Коломбо: кризис личности», «Команда «А», «Звездный патруль: легенда об Орине», «Вавилон 5», «Крутой Уокер», «Практика», «Бриллиантовый полицейский», «Угнать за 60 секунд», «C.S.I. Место преступления». Фильмы Кармена Ардженциано, в которых он сыграл наиболее ярких персонажей, – «Звездные врата: ЗВ-1», «Молодые и дерзкие», «C.S.I. Место преступления Нью-Йорк», «Пароль «Рыба-меч», «Идентификафия», «Ангелы и демоны». В качестве продюсера он работал над картинами «Силы смерти», «Sleeping with the Bear», «Мафия», «Take My Hand», «Space Junk».